Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Blic pre 3 sata
Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Saobraćajna policija će od danas pa sve do 12. oktobra sprovoditi međunarodnu akciju "Fokus na putu", usmerenu na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja nepropisnog korišćenja mobilnog telefona od strane vozača, kao i nepropisnog korišćenja mobilnog telefona i slušalica od strane pešaka prilikom prelaska kolovoza. Kazne za ove prekršaje idu do 10.000 dinara.

Pripadnici saobraćajne policije u čitavoj Srbiji u narednim danima biće pojačano usmereni na prekršaje koji se tiču upotrebe mobilnih telefona i slušalica u saobraćaju. Korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje nije zabranjeno, samo i jedino ukoliko se oni upotrebljavaju uz opremu koja omogućava telefoniranje bez angažovanja ruku (hands-free). Ukoliko vozač koristi telefon, pa čak i ukoliko to čini dok čeka zeleno svetlo na semaforu, mogao bi da plati kaznu do
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Otvorite četvore oči od danas i ostavite telefone dok vozite: Počeo "Fokus na putu", kontrolisaće i pešake

Otvorite četvore oči od danas i ostavite telefone dok vozite: Počeo "Fokus na putu", kontrolisaće i pešake

Telegraf pre 2 sata
Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Policija od danas posebno lovi ova 2 prekršaja, na udaru i pešaci: Nepromišljenost koja može da vas košta do 10.000 dinara

Blic pre 3 sata
Akcija saobraćajne policije “Fokus na putu“: Vozači i pešaci pod pojačanim nadzorom zbog mobilnih telefona

Akcija saobraćajne policije “Fokus na putu“: Vozači i pešaci pod pojačanim nadzorom zbog mobilnih telefona

Morava info pre 4 sati
Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Kreće akcija policije na udaru i pešaci Proveravaju se ova dva prekršaja kazne idu i do 10.000 dinara

Dnevnik pre 3 sata
Policija od danas pojačano kontroliše korišćenje telefona u saobraćaju

Policija od danas pojačano kontroliše korišćenje telefona u saobraćaju

RTV Novi Pazar pre 5 sati
Oštrija kontrola korišćenja mobilnih telefona u vožnji i pri prelasku pešačkih prelaza

Oštrija kontrola korišćenja mobilnih telefona u vožnji i pri prelasku pešačkih prelaza

Vreme pre 5 sati
Počela pojačana kontrola korišćenja telefona u saobraćaju

Počela pojačana kontrola korišćenja telefona u saobraćaju

Radio sto plus pre 6 sati
Povezane vesti »

Društvo, najnovije vesti »

Počinju gužve kod astrologa: Sve više onih koji pitaju ChatGPT za savet, neki to i naplaćuju, a evo šta koga najviše zanima…

Počinju gužve kod astrologa: Sve više onih koji pitaju ChatGPT za savet, neki to i naplaćuju, a evo šta koga najviše zanima

Blic pre 8 minuta
Skriveni dragulj na manje od 2 sata od Beograda: Ko prođe Dragančetovim sokačetom plače od smeha, priroda prelepa, a stranci…

Skriveni dragulj na manje od 2 sata od Beograda: Ko prođe Dragančetovim sokačetom plače od smeha, priroda prelepa, a stranci oduševljeni

Blic pre 1 sat
(Foto) otklonjeni svi veći kvarovi na elektromreži: Snežno nevreme u Srbiji napravilo kolaps: Monteri radili danonoćno

(Foto) otklonjeni svi veći kvarovi na elektromreži: Snežno nevreme u Srbiji napravilo kolaps: Monteri radili danonoćno

Blic pre 13 minuta
Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 80. kolu?

Loto 5+ rezultati: Koji brojevi su izvučeni u 80. kolu?

Danas pre 58 minuta
Vojni analitičar o projektilu za koji Ponoš kaže da je nađen u dvorištu vrtića

Vojni analitičar o projektilu za koji Ponoš kaže da je nađen u dvorištu vrtića

Danas pre 1 sat