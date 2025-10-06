Međunarodna akcija "Fokus na putu" u Srbiji i Evropi: Kontrola korišćenja mobilnih telefona u saobraćaju

Naslovi.ai pre 35 minuta

Od 6. do 12. oktobra u 34 evropske zemlje, uključujući Srbiju, sprovodi se ROADPOL akcija za bezbednost saobraćaja usmerena na sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnih telefona i slušalica.

Od 6. do 12. oktobra, u Srbiji i još 33 evropske države članice ROADPOL mreže, sprovodi se međunarodna akcija "Fokus na putu" usmerena na otkrivanje i sankcionisanje nepropisnog korišćenja mobilnih telefona i slušalica u saobraćaju, kako kod vozača, tako i kod pešaka prilikom prelaska kolovoza. Danas Blic Pressek

Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače i pešake da ne koriste mobilne telefone i slušalice jer to značajno povećava rizik od saobraćajnih nezgoda, koje su u Srbiji i dalje česte, sa brojnim povređenima i poginulima u prethodnoj nedelji. Kazne za prekršaje mogu dostići do 10.000 dinara. Morava info Telegraf Telegraf

Statistički podaci pokazuju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje povećava rizik od nezgode za četiri do dvadeset puta, dok oko pet odsto pešaka nepropisno koristi telefone ili slušalice prilikom prelaska ulice. Akcija ima za cilj povećanje bezbednosti svih učesnika u saobraćaju. Ist media RTV Novi Pazar