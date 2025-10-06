Evo kakvo vreme za ovu nedelju najavljuje RHMZ

Do kraja dana na severu promenljivo oblačno, sredinom dana sa sunčanim intervalima, a posle podne ponegde sa kratkotrajnom kišom, na visokim planinama južne Srbije sa slabim snegom.

Vetar slab i umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severozapadni. Najviša dnevna temperatura od 10 do 16 stepeni Celzijusa. U utorak na severu promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima i suvo. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar ujutro slab, u toku dana umeren, ponegde kratkotrajno i jak, severni i severozapadni. Najniža temperatura od 6 do 9 stepeni, a najviša od 9 na