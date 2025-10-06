Crni bilans raste: Broj poginulih u urušavanju škole u Indoneziji porastao na 50

Crni bilans raste: Broj poginulih u urušavanju škole u Indoneziji porastao na 50

Broj poginulih u urušavanju islamskog internata Al Hozini u indonežanskom gradu Sidoardžo porastao je na najmanje 50, dok se još 13 osoba vodi kao nestalo, saopštile su danas spasilačke službe.

Spasioci su do sinoć uklonili oko 80 odsto ruševina pomoću teške mehanizacije i pronašli tela, saopštila je indonežanska Agencija za ublažavanje katastrofa, preneo je Rojters. Zamenik šefa agencije Budi Iravan potvrdio je da je do sada identifikovano 50 poginulih, dok se potraga za preostalima očekuje da bude završena do kraja dana. Do urušavanja je došlo prošle nedelje kada se konstrukcija škole srušila na stotine tinejdžera, učenika internata, zarobivši ih pod
