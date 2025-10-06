Prevrnuo se čamac na Dunavu kod Bačke Palanke

Noćas se kod Bačke Palanke prevrnuo čamac na Dunavu.

Na čamcu je, prema prvim nezvaničnim informacijama, bilo 11 državljana Kine, među kojima ima i nastradalih. Spasioci i dalje tragaju za nekoliko nestalih osoba, dok su ekipe hitne pomoći, policije i vatrogasaca na terenu. Na mestu nesreće angažovani su i specijalistički timovi za spasavanje na vodi iz Srbije i Hrvatske. Nadležni organi najavili su da će po završetku istrage objaviti zvanično saopštenje o uzrocima tragedije.