Ceca opkoljena sa svih strana Ražnatovićeva napravila haos na proslavi punoletstva, sin Viki Miljković joj pao u zagrljaj (video)

Andreju je Ceca na uvce pevala "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama"

Folk pevačica Viki Miljković organizovala je sa mužem veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom je uzavrela atmosfera. Kuma Viki Miljković, Ceca Ražnatović, dala je sve od sebe da zabavi prisutne, pa je pevala svoje hitove. Andreju je Ceca na uvce pevala "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama", dok su ostali bili u transu. Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju