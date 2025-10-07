Ceca opkoljena sa svih strana Ražnatovićeva napravila haos na proslavi punoletstva, sin Viki Miljković joj pao u zagrljaj (video)

Alo pre 16 minuta
Ceca opkoljena sa svih strana Ražnatovićeva napravila haos na proslavi punoletstva, sin Viki Miljković joj pao u zagrljaj…

Andreju je Ceca na uvce pevala "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama"

Folk pevačica Viki Miljković organizovala je sa mužem veliko slavlje povodom 18. rođendana sina Andreja, a na istom je uzavrela atmosfera. Kuma Viki Miljković, Ceca Ražnatović, dala je sve od sebe da zabavi prisutne, pa je pevala svoje hitove. Andreju je Ceca na uvce pevala "Beograd" i "Šta je to u tvojim venama", dok su ostali bili u transu. Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju Foto: privatna arhiva Pogledaj galeriju
Viki MiljkovićCeca RažnatovićCece Ražnatović

