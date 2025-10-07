Glumica Ljiljana Stjepanović hitno primljena u bolnicu

B92 pre 46 minuta
Glumica Ljiljana Stjepanović hitno primljena u bolnicu

Glumica Ljiljana Stjepanović hitno je primljena u zemunsku bolnicu, pišu domaći mediji.

Glumica Ljiljana Stjepanović nedavno je govorila o zdravstvenom problemu sa kojim se dugo borila. Ljiljana Stjepanović je u razgovoru za " Blic" otkrila da je bila toliko bolesna da je čak skoro dve godine provela u invalidskim kolicima. Ipak, uz jaku volju uspela je da prebrodi nedaće. "Sve stigne u životu, stignu problemi, težak život, pa te to polomi", rekla je ona, pa dodala: "Najpre sam odustala, a onda sam se iz inata borila, pošto sam rođeni inadžija. Lekari
