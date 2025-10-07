Procurio tajni plan; Na čelu tima je...

Dokument od 21 strane, koji je procurio u javnost, otkriva plan za uspostavljanje međunarodne prelazne uprave u Pojasu Gaze nakon rata, pod vođstvom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera.

Dokument je deo projekta koji je pripremio tim povezan sa Blerovom kancelarijom i američko-izraelskim krugovima bliskim administraciji predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa. Prema izveštaju izraelskog lista "Israeli Hayom", plan pod nazivom "Međunarodno prelazno telo za Gazu" (GITA) predlaže privremenu upravu u trajanju od tri do pet godina, nakon čega bi vlast bila prebačena na "reformsku palestinsku vlast" čiji su detalji još uvek nejasni, prenela je Al