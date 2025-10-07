Procurio tajni plan; Na čelu tima je...

B92 pre 29 minuta
Procurio tajni plan; Na čelu tima je...

Dokument od 21 strane, koji je procurio u javnost, otkriva plan za uspostavljanje međunarodne prelazne uprave u Pojasu Gaze nakon rata, pod vođstvom bivšeg britanskog premijera Tonija Blera.

Dokument je deo projekta koji je pripremio tim povezan sa Blerovom kancelarijom i američko-izraelskim krugovima bliskim administraciji predsednika Sjedinjenih Država Donalda Trampa. Prema izveštaju izraelskog lista "Israeli Hayom", plan pod nazivom "Međunarodno prelazno telo za Gazu" (GITA) predlaže privremenu upravu u trajanju od tri do pet godina, nakon čega bi vlast bila prebačena na "reformsku palestinsku vlast" čiji su detalji još uvek nejasni, prenela je Al
Otvori na b92.net

Povezane vesti »

Pregovori o američkom planu za okončanje rata u Gazi; Tramp: Mislim da ćemo imati dogovor

Pregovori o američkom planu za okončanje rata u Gazi; Tramp: Mislim da ćemo imati dogovor

RTS pre 24 minuta
uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Otkriveni tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

uživo KRIZA NA BLISKOM ISTOKU Otkriveni tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

Euronews pre 23 minuta
Otkriveni tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

Otkriveni tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

RTV pre 54 minuta
Otkriven tajni plan Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

Otkriven tajni plan Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

N1 Info pre 39 minuta
Mediji: Procureli tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

Mediji: Procureli tajni planovi Tonija Blera za upravljanje posleratnom Gazom

Sputnik pre 49 minuta
Isplivao Blerov plan za Gazu?

Isplivao Blerov plan za Gazu?

Vesti online pre 44 minuta
Završeni prvi indirektni razgovori između delegacija Izraela i Hamasa

Završeni prvi indirektni razgovori između delegacija Izraela i Hamasa

Vesti online pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Donald TrampGazaPojas Gaze

Svet, najnovije vesti »

Nobelova nagrada za fiziku naučnicima za otkriće u kvantnoj mehanici

Nobelova nagrada za fiziku naučnicima za otkriće u kvantnoj mehanici

Nova ekonomija pre 9 minuta
Eksplozija u Parizu: Odzvanjale detonacije kod kancelarije premijera

Eksplozija u Parizu: Odzvanjale detonacije kod kancelarije premijera

Blic pre 23 minuta
Greta Tunberg odgovorila Trampu jer ju je nazvao „ludom“

Greta Tunberg odgovorila Trampu jer ju je nazvao „ludom“

Danas pre 19 minuta
Sudija ubijen u sudnici u Tirani

Sudija ubijen u sudnici u Tirani

BBC News pre 14 minuta
Ništa bez Srba: Ko se sve bori za Putina u ratu sa Ukrajinom?

Ništa bez Srba: Ko se sve bori za Putina u ratu sa Ukrajinom?

Danas pre 23 minuta