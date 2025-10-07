Dve godine bez ijedne vesti: ‘Ništa ne znam o sinu’, kaže majka otetog Izraelca

BBC News pre 1 sat | Alis Kadi - BBC, Tel Aviv

BBC Herut Nimrodi se i dve godine posle otmice nada da joj je sin živ

Majka izraelskog mladića kog je Hamas oteo 7. oktobra 2023. godine kaže da i dalje ne zna da li joj je sin živ, ali „zaista veruje" da će mirovni plan američkog predsednika Donalda Trampa dovesti do povratka svih talaca iz Gaze.

Zove se Herut Nimrodi i strahuje od najgoreg za sina Tamira, vojnika u civilnoj službi.

Ipak, dve godine posle otmice, nada se da je „nekako izdržao".

On je jedini izraelski talac za čiju sudbinu porodica još nije dobila nikakvu informaciju - ni da li je živ, ni da li je mrtav, kaže Herut.

„Pokušavali su neko vreme da postignu neki dogovor, ali ništa se nije desilo. Ovog puta deluje drugačije.

„Postoji stvarna nada da je ovo to - konačni dogovor", kaže Nimrodi za BBC o indirektnim mirovnim pregovorima Izraela i Hamasa.

Posebno joj je važno što bi u prvoj fazi sporazuma trebalo da budu vraćeni svi taoci - i živi i mrtvi.

To je „neophodno", kaže ona.

„Ne znamo u kakvom su stanju tela poginulih, moramo da ih vratimo, da bi porodice mogle da dobiju neki oblik zatvaranja tog poglavlja.

„Čak i porodice koje su obaveštene da su njihovi bližnji poginuli ne mogu to da prihvate bez dokaza."

Tamir je jedan od 47 talaca otetih 7. oktobra koji su još u Pojasu Gaze - veruje se da je njih 20 još živo.

Pogledajte video: Masakr u izraelskom kibucu - 'Skrivala sam se 27 sati sa bebom'

Poslednji put ga je videla na snimku otmice, objavljenom 7. oktobra 2023. na društvenim mrežama.

„Moja najmlađa ćerka, tada je imala 14 godina, došla je vrišteći - na Instagramu je videla kako su joj brata oteli", priseća se Nimrodi.

„Na snimku je Tamir u pidžami. Bos. Bez naočara. Bez njih jedva vidi. Bio je prestravljen."

Od tada, kada je njen sin, tada osamnaestogodišnjak, na silu ubačen u džip i odveden „u pravcu Gaze", nikakve informacije o njemu nije dobila.

„On je jedini izraelski talac za kojeg nema apsolutno nikakvih informacija - ni gde je, ni šta mu se dogodilo“, kaže ona.

Sudbina nepalskog taoca, Bipina Džošija, takođe je nepoznata.

Kao i druge porodice sa kojima je BBC razgovarao, a koje su tog dana izgubile ili bližnje ili im je neko otet, i Nimrodi kaže da je za njih život „zaleđen na tom danu".

„Ljudi me pitaju: 'Prošle su dve godine, kako izdržavaš?'

„A ja im kažem: 'Ne oseća se kao dve godine… Više kao jedan dug, iscrpljujući dan.'"

Taj dan, 7. oktobar 2023, bio je najsmrtonosniji u istoriji Izraela.

Oko 1.200 ljudi ubijeno je u napadima Hamasa i drugih ekstremističkih grupa, a 251 je otet, većinom iz južnih zajednica i sa muzičkog festivala Nova.

Napadi su izazvali rat u kojem je, prema podacima Ministarstva zdravlja u Gazi kojim upravlja Hamas, više od 67.000 ljudi ubijeno u izraelskim vojnim akcijama.

Gotovo celokupno stanovništvo Gaze je raseljeno, a infrastruktura skoro potpuno uništena.

Pročitajte OVDE kako Izrael kontrolisanim rušenjem sravnjuje hiljade civilnih zgrada sa zemljom u Gazi.

Pogledajte video: Neispričane priče preživelih u napadu Hamasa na muzički festival Nova

Nimrodi se priseća poruke koju je od Tamira primila rano tog jutra, dok je bio na poziciji blizu severne granice sa Gazom.

„Napisao je: 'Pucaju rakete, ne prestaje'", priča ona.

Tamir joj je rekao da će, kao i obično u takvim situacijama, pokušati da se vrati kući.

„Rekla sam mu da se čuva i da mi piše kad god može. Rekao je da će pokušati.

„Bile su to poslednje reči koje smo razmenili. Bilo je 06:49 ujutru. Kasnije sam saznala da je odveden samo 20 minuta kasnije."

Od tada ne prestaje da se bori za njegov povratak.

Sa drugim porodicama otetih često prisustvuje protestima i okupljanjima, ali priznaje da ima dana kada ne može ni iz kreveta da ustane.

„Pokušavam da slušam telo - šta mogu, koliko snage mi je ostalo?".

Mirovni plan, čiji se detalji sada razmatraju, uneo je tračak nade među porodice koje i dalje čekaju da im se voljeni vrate.

Nimrodi se 4. oktobra pridružila desetinama hiljada ljudi - porodicama talaca i bivšim taocima - koji su se okupili u Tel Avivu kako bi pozvali da se dogovor sprovede.

Nosila je majicu sa sinovljevom fotografijom na kojoj je nasmejan, sa naočarima.

„Verujem u ovaj dogovor, i verujem da Tramp neće dozvoliti da ovo propadne", rekla je, pozivajući izraelskog premijera Benjamina Netanjahua da „uradi pravu stvar - vrati taoce kućama i donese mir regionu".

Kaže da je te noći pokušavala da zaspi, pred očima je ponovo imala onaj preplašeni pogled sina dok su ga odvodili.

Prizor koji joj se svakog dana vrti u glavi.

„Dve godine nadanja… To iscrpljuje do kostiju."

Pogledajte video: Devetogodišnji Izraelac, talac Hamasa, ponovo u očevom zagrljaju posle 48 dana zarobljeništva

BBC na srpskom je od sada i na Jutjubu, pratite nas OVDE.

Pratite nas na Fejsbuku, Tviteru, Instagramu, Jutjubu i Vajberu. Ako imate predlog teme za nas, javite se na bbcnasrpskom@bbc.co.uk

(BBC News, 10.07.2025)