Ministar pravde: Izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju štiti građane od beskućništva

Beta pre 1 sat

 Ministar pravde Nenad Vujić izjavio je danas u Skupštini Srbije da će predložene izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojim se obezbeđuje pravo na dom, zaštiti građani od beskućništva, ali i da će se srpsko zakonodavstvo i sudska praksa "harmonizovati" sa praksom Evropskog suda za ljudska prava i Evropskom konvencijom.

Na prvoj redovnoj sednici jesednjeg zasedanja u Skupštini Srbije, među 47 predloga zakona, nalazi se i Predlog izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, kojim je predviđeno da predmet izvršenja više neće moći da bude nekretnina manja od 60 kvadrata u kojoj dužnik živi i nema drugih nekretnina.

"Time štitimo pravo na dom i onemogućavamo da imamo pojavu beskućništva, da ljudi kroz izvršni postupak izgube svoj jedini dom. U postupku izvršenja, svaki građanin ima pravo da se obrati sudu i da istakne tu vrstu prigovora da je nepokretnost, na kojoj treba da se izvrši izvršenje u izvršnom postupku, njegov jedini dom", rekao je Vujić.

Vujić je naveo da sud donosi odluku na osnovu utvrđivanja kriterijuma, koji su jasno propisani tim zakonom i koji moraju biti kumulativno, odnosno zajedno ispunjeni.

Kriterijumi su, po rečima Vujića, prvo, da je ta nepokretnost namenjena za stanovanje i da je to jedina nepokretnost dužnika, zatim kontinuitet prijavljenog prebivališta mora biti minimum pet godina, te da je u pitanju površina do 60 kvadrata, kao i da samo potraživanje ne prelazi 50 odsto vrednosti nekretnine i da u poslednje tri godine nije raspolagao određenim nepokretnostima.

"Na ovaj način omogućavamo i štitimo dodatno pravo na dom garantovano Ustavom Srbije, ali i Evropskom konvencijom o ljudskim pravima, čiji smo potpisnik. Kroz ove izmene našli smo balans između izvršnog dužnika i poverioca, zato što moramo razmišljati i o drugoj strani, o poveriocu", rekao je Vujić.

Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Dragan Glamočić obrazložio je tri predložena zakona iz te oblasti, koji, kako je rekao, predstavljaju različite korake u istom pravcu u cilju podizanja poljoprivrede na viši nivo.

Glamočić je obrazložio da predloženi zakon o semenu i sadnom materijalu poljoprivrednog i ukrasnog bilja uvodi sertifikat kao konačni dokaz porekla i kvaliteta semena i sadnog materijala, zatim uspostavljanje jedinstvenog registra semena i sadnog materijala, koji će biti transparentan i javno dostupan, kao i kontrolu svih faza od proizvodnje i pakovanja do uvoza, prometa i postkontrolnih ispitivanja.

Poslanici će raspravljati i o Predlogu zakona o potvrđivanju sporazuma o uspostavljanju međunarodne organizacije za vinovu lozu i vino sačinjenog u Parizu 3. aprila 2001. godine i Predlogu zakona o potvrđivanju Memoranduma između Vlade Srbije i Vlade Kube o saradnji u oblasti poljoprivrede.

(Beta, 07.10.2025)

