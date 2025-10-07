UŽIVO Skupština Srbije: Grbović pozvao Macuta da podnese ostavku, Borko Stefanović pitao da li je premijer otet (VIDEO/FOTO)…

U toku je prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine na kojoj je i najavljeni zakon o upisu prava nepokretnosti (legalizaciji) koji je najavio predsednik države Aleksandar Vučić. <span style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" data-mce-type="bookmark" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"