Prva sednica jesenjeg zasedanja – među tačkama dnevnog reda predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

Na dnevnom redu Prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije je 47 tačaka, među kojima su predlozi zakona kojima će se regulisati pitanje legalizacije. Formalizuje se postojeće vlasništvo na objektima, a sve prijave moći će da se podnesu elektronskim putem, navela je ministarka Sofronijević. Predloženim dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju štiti se pravo na dom i onemogućava pojava beskućništva, poručio ministar pravde Vujić. Deo opozicije nije prisustvovao sednici. Nastavak sutra u 10

Završeno zasedanje za danas, nastavak sutra u 10 časova Dačić: Od 1. novembra održana 25.172 skupa, na 13.138 lokacija bio blokiran saobraćaj Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da su od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, održana 25.172 skupa u Srbiji, a da je na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran. On je, tokom skupštinske rasprave, govoreći o