Prva sednica jesenjeg zasedanja – među tačkama dnevnog reda predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

RTS pre 3 sata
Prva sednica jesenjeg zasedanja – među tačkama dnevnog reda predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

Na dnevnom redu Prve sednice redovnog jesenjeg zasedanja Skupštine Srbije je 47 tačaka, među kojima su predlozi zakona kojima će se regulisati pitanje legalizacije. Formalizuje se postojeće vlasništvo na objektima, a sve prijave moći će da se podnesu elektronskim putem, navela je ministarka Sofronijević. Predloženim dopunama Zakona o izvršenju i obezbeđenju štiti se pravo na dom i onemogućava pojava beskućništva, poručio ministar pravde Vujić. Deo opozicije nije prisustvovao sednici. Nastavak sutra u 10

Završeno zasedanje za danas, nastavak sutra u 10 časova Dačić: Od 1. novembra održana 25.172 skupa, na 13.138 lokacija bio blokiran saobraćaj Potpredsednik Vlade i ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić naveo je da su od 1. novembra prošle godine, kada je pala nadstrešnica na Železničkoj stanici u Novom Sadu, kada je poginulo 16 ljudi, održana 25.172 skupa u Srbiji, a da je na 13.138 lokacija saobraćaj bio blokiran. On je, tokom skupštinske rasprave, govoreći o
Otvori na rts.rs

Povezane vesti »

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Vreme pre 2 sata
Zakon koji "štiti pravo na dom": Izmene neusklađene sa domaćom praksom

Zakon koji "štiti pravo na dom": Izmene neusklađene sa domaćom praksom

Radio 021 pre 1 sat
Bitno da se EXPO otvori, sve ostalo je sporedno: Objekti mogu i bez upotrebne dozvole

Bitno da se EXPO otvori, sve ostalo je sporedno: Objekti mogu i bez upotrebne dozvole

N1 Info pre 3 sata
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja - poslanici o novom Zakonu o legalizaciji, nastavak sutra u 10 sati

Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja - poslanici o novom Zakonu o legalizaciji, nastavak sutra u 10 sati

RTV pre 3 sata
Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Euronews pre 3 sata
N1 Studio Live: Čemu Skupština?

N1 Studio Live: Čemu Skupština?

N1 Info pre 5 sati
(BLOG) Skupština Srbije: Opozicija kritikovala predložena zakonska rešenja, Borko Stefanović pitao da li je premijer otet

(BLOG) Skupština Srbije: Opozicija kritikovala predložena zakonska rešenja, Borko Stefanović pitao da li je premijer otet

N1 Info pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićIvica DačićVlada SrbijeSkupština SrbijePUPSSavez vojvođanskih MađaraNovi SadTužilaštvoMinistar unutrašnjih poslovaSrpska napredna strankalegalizacijaSiniša MaliAna BrnabićRadomir LazovićVojska SrbijePoljoprivredaAleksandar Sofronijević

Politika, najnovije vesti »

"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Blic pre 2 sata
Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Danas pre 2 sata
Patrijarh Porfirije čestitao rođendan Putinu

Patrijarh Porfirije čestitao rođendan Putinu

Danas pre 2 sata
Brnabić: Predloženi zakoni važni za standard građana ali i za odbranu i bezbednost zemlje

Brnabić: Predloženi zakoni važni za standard građana ali i za odbranu i bezbednost zemlje

Danas pre 3 sata
Zdravko Ponoš: Zakon za ucenjivanje ljudi da glasaju za SNS

Zdravko Ponoš: Zakon za ucenjivanje ljudi da glasaju za SNS

Glas Šumadije pre 16 minuta