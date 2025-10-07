Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja - poslanici o novom Zakonu o legalizaciji, nastavak sutra u 10 sati

RTV pre 2 sata  |  Tanjug, RTV (Vladimir
Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja - poslanici o novom Zakonu o legalizaciji, nastavak sutra u 10 sati

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su za danas rad, a raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda nastaviće sutra u 10.00 sati. Na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka, a poslanici su danas, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda sednice.

Poslanici su danas vodili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda sednice, među kojima su i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Sednici su prisustvovali svi članovi Vlade Srbije, na čelu sa predsednikom Vlade prof. dr Đurom Macutom. U ime predlagača narodnim poslanicima
Otvori na rtv.rs

Povezane vesti »

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Vreme pre 29 minuta
Zakon koji "štiti pravo na dom": Izmene neusklađene sa domaćom praksom

Zakon koji "štiti pravo na dom": Izmene neusklađene sa domaćom praksom

Radio 021 pre 15 minuta
Bitno da se EXPO otvori, sve ostalo je sporedno: Objekti mogu i bez upotrebne dozvole

Bitno da se EXPO otvori, sve ostalo je sporedno: Objekti mogu i bez upotrebne dozvole

N1 Info pre 1 sat
Prva sednica jesenjeg zasedanja – među tačkama dnevnog reda predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

Prva sednica jesenjeg zasedanja – među tačkama dnevnog reda predlozi zakona o legalizaciji i izvršiteljima

RTS pre 1 sat
Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Euronews pre 1 sat
(BLOG) Skupština Srbije: Opozicija kritikovala predložena zakonska rešenja, Borko Stefanović pitao da li je premijer otet

(BLOG) Skupština Srbije: Opozicija kritikovala predložena zakonska rešenja, Borko Stefanović pitao da li je premijer otet

N1 Info pre 2 sata
N1 Studio Live: Čemu Skupština?

N1 Studio Live: Čemu Skupština?

N1 Info pre 3 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

DSSDemokratska strankaVlada SrbijeSkupština SrbijelegalizacijaAna BrnabićVojska SrbijeAleksandar SofronijevićEXPO

Politika, najnovije vesti »

"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

"Uvek je dobro da parlament radi": Brnabić: Veliki deo opozicije na sednici skupštine, to pokazuje smirivanje tenzija

Blic pre 1 sat
Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Danas pre 40 minuta
Patrijarh Porfirije čestitao rođendan Putinu

Patrijarh Porfirije čestitao rođendan Putinu

Danas pre 1 sat
Brnabić: Predloženi zakoni važni za standard građana ali i za odbranu i bezbednost zemlje

Brnabić: Predloženi zakoni važni za standard građana ali i za odbranu i bezbednost zemlje

Danas pre 2 sata
Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Zakon o izvršenju i obezbeđenju: „Najavljene izmene ne štite pravo na dom“

Vreme pre 29 minuta