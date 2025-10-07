Prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja - poslanici o novom Zakonu o legalizaciji, nastavak sutra u 10 sati

BEOGRAD - Poslanici Skupštine Srbije završili su za danas rad, a raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda nastaviće sutra u 10.00 sati. Na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka, a poslanici su danas, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine - o tačkama 1. do 8, o tačkama 9. do 39. i o tačkama 40. do 48. dnevnog reda sednice.

Poslanici su danas vodili zajednički načelni pretres o tačkama 1. do 8. dnevnog reda sednice, među kojima su i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, izmene Zakona o izvršenju i obezbeđenju, izmene Zakona o planiranju i izgradnji, kao i Zakona o državnom premeru i katastru. Sednici su prisustvovali svi članovi Vlade Srbije, na čelu sa predsednikom Vlade prof. dr Đurom Macutom. U ime predlagača narodnim poslanicima