Skupština Srbije završila rad za danas, nastavak sednice sutra u 10 časova

Poslanici Skupštine Srbije završili su za danas rad, a raspravu o prvih osam tačaka dnevnog reda nastaviće sutra u 10.00 sati.

Na dnevnom redu je ukupno 48 tačaka, a poslanici su danas, nakon što su utvrdili dnevni red, odlučili da se objedinjena rasprava vodi u tri celine. Među predloženim zakonima je i Predlog zakona o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima, čija je suština u tome da se formalizuje postojeće vlasništvo na objektima, a sve prijave moći će da se podnose elektronskim putem. Brnabić Lazoviću: Što niste pisali našim građanima, što se njima nekad