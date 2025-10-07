Vučić o sankcijama NIS-u: Razgovaraćemo sa Rusima, nemamo više šta sa SAD

Beta pre 46 minuta

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je, povodom američkih sankcija za kompaniju "Naftna industrija Srbije" (NIS) koje sutra stupaju na snagu, da će Srbija morati da pronađe način kako reši taj problem, dodajući da će morati da razgovaraju sa Rusima koji su većinski vlasnici u kompaniji.

"Nadam se da kompanija neće otpuštati veliki broj radnika, ali videćemo. U svakom slučaju, razgovaraćemo sa Rusima o svemu, jer sad više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima", rekao je Vučić novinarima u Beogradu.

Prema njegovim rečima, SAD su "isterale svoje", Evropa će da podrži američke sankcije.

"Sasvim sam siguran da će posle kratkog vremena i JANAF da prestane da isporučuje naftu", kazao je Vučić.

Kao drugi problem, naveo je finansijsko-bankarski problem, dodajući da "nema te banke koje neće želeti da izbegne američke sankcije".

Domaće banke u Srbiji, kako je dodao, moći će da izdrže nekoliko dana duže, ali "ni one neće hteti da propadnu ili nestanu zbog tih sankcija.

"Imaćemo bezbroj problema, to znači da ne možete da platite radnike, ne možete da platite ništa, delove za rafineriju... Moraćemo da vidimo kako da to rešavamo", rekao je Vučić.

Naveo je da su mesecima tražili i pronalazili rešenje, ali da nijedno "za naše partnere i prijatelje nije bilo dovoljno dobro".

"Ne zato što smo mi alavi ili arogantni, već zato što su svi tvrdi na svojim pozicijama i niko nije hteo da ih napusti, a malo koga je interesovala pozicija Srbije - i jedne i druge. Mi ćemo svakako da izvučemo najdeblji kraj, ni krivi ni dužni", rekao je Vučić.

Kazao je da je obaveza njega, Vlade i Skupštine da obezbede normalan život građanima Srbije, što će oni i uraditi.

(Beta, 07.10.2025)