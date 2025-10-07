Srbija više nema šta da razgovara sa SAD o sankcijama NIS-u, rekao Vučić

Slobodna Evropa pre 3 sata
Srbija više nema šta da razgovara sa SAD o sankcijama NIS-u, rekao Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd o rešavanju problema sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) razgovarati sa Rusijom koja u toj kompaniji ima većinsko vlasništvo. "Više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima.

Sjedinjene Američke Države isterale su svoje i Evropa će da podrži američke sankcije", rekao je Vučić 7. oktobra u Beogradu. Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupaju na snagu 8. oktobra. "Siguran sam da će posle kratkog vremena JANAF da prestane da isporučuje naftu. Nadam se da NIS neće otpuštati veliki broj radnika," dodao je Vučić. Kao drugi problem Vučić je naveo finansijsko-bankarski sistem koji u uslovima sankcija, kako je rekao, neće poslovati sa
Otvori na slobodnaevropa.org

Povezane vesti »

Upravo na Blic TV Amerika šest puta odložila sankcije NIS-u, Srbe samo brine da li će gorivo poskupeti

Upravo na Blic TV Amerika šest puta odložila sankcije NIS-u, Srbe samo brine da li će gorivo poskupeti

Blic pre 1 sat
Sve miriše na prodaju: Stručnjaci objašnjavaju koji deo privrede bi bio najteže pogođen američkim sankcijama NIS-u

Sve miriše na prodaju: Stručnjaci objašnjavaju koji deo privrede bi bio najteže pogođen američkim sankcijama NIS-u

Danas pre 3 sata
Nova.rs: Sankcije NIS-u stupaju na snagu 9. oktobra u šest sati ujutru

Nova.rs: Sankcije NIS-u stupaju na snagu 9. oktobra u šest sati ujutru

Nova ekonomija pre 4 sati
Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 9. oktobra, pregovori ne daju rezultate

Američke sankcije NIS-u stupaju na snagu 9. oktobra, pregovori ne daju rezultate

Serbian News Media pre 4 sati
Američke sankcije kompaniji NIS stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru

Američke sankcije kompaniji NIS stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru

Biznis.rs pre 4 sati
Sankcije NIS-u — šta to znači za vašu pumpu u kraju

Sankcije NIS-u — šta to znači za vašu pumpu u kraju

Ozon pre 4 sati
SANKCIJE NIS-U STUPAJU NA SNAGU SUTRA

SANKCIJE NIS-U STUPAJU NA SNAGU SUTRA

Ozon pre 5 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Aleksandar VučićPredsednik SrbijeRusijanaftaJANAF

Društvo, najnovije vesti »

#LjubavJeOtpor

#LjubavJeOtpor

Danas pre 58 minuta
Vučić je opsednut RTS-om: Predsednik u ratu s državnom televizijom, hoće da je pretvori u Informer i Pink

Vučić je opsednut RTS-om: Predsednik u ratu s državnom televizijom, hoće da je pretvori u Informer i Pink

Danas pre 58 minuta
Dačić: Na protestima povređena 152 policajca a govori se o policijskoj brutalnosti

Dačić: Na protestima povređena 152 policajca a govori se o policijskoj brutalnosti

Danas pre 1 sat
Zašto supružnici često dele istu dijagnozu mentalnog poremećaja

Zašto supružnici često dele istu dijagnozu mentalnog poremećaja

Danas pre 53 minuta
Predsednica Foruma beogradskih gimnazija: Situacija u školama nije normalna

Predsednica Foruma beogradskih gimnazija: Situacija u školama nije normalna

Danas pre 1 sat