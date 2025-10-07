Srbija više nema šta da razgovara sa SAD o sankcijama NIS-u, rekao Vučić

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da će Beograd o rešavanju problema sankcija Naftnoj industriji Srbije (NIS) razgovarati sa Rusijom koja u toj kompaniji ima većinsko vlasništvo. "Više nemamo šta da razgovaramo sa Amerikancima.

Sjedinjene Američke Države isterale su svoje i Evropa će da podrži američke sankcije", rekao je Vučić 7. oktobra u Beogradu. Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije stupaju na snagu 8. oktobra. "Siguran sam da će posle kratkog vremena JANAF da prestane da isporučuje naftu. Nadam se da NIS neće otpuštati veliki broj radnika," dodao je Vučić. Kao drugi problem Vučić je naveo finansijsko-bankarski sistem koji u uslovima sankcija, kako je rekao, neće poslovati sa