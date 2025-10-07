Američke sankcije kompaniji NIS stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru

Biznis.rs pre 1 sat  |  Redakcija Biznis.rs
Američke sankcije kompaniji NIS stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru

ukoliko ne bude postignut dogovor u kratkom roku

Američke sankcije protiv Naftne industrije Srbije (NIS) stupiće na snagu 9. oktobra u šest ujutru, ukoliko ne bude postignut dogovor u kratkom roku, piše sajt Nova.rs. To je, kako je navedeno, za Nova.rs potvrdilo više dobro obaveštenih izvora, prenosi Beta. NIS je od SAD-a zatražio novo odlaganje sankcija. Poslat je zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 8. oktobra, kada ističe rok
