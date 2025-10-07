Upravo na Blic TV Amerika šest puta odložila sankcije NIS-u, Srbe samo brine da li će gorivo poskupeti

Američke sankcije Naftnoj industriji Srbije odlagane su šest puta, a prema najavama predsednika Aleksandra Vučića ovoga puta nam nema spasa. I poručuje: Nemamo više šta da pričamo sa Amerikancima, neće biti ni spavanja ni odmora! Šta to znači za građene istražujemo u "Blicu uživo" upravo na Blic TV.

U Vašingtonu su jasni u zahtevu da Rusi moraju da se odreknu vlasništva u ovoj srpskoj kompaniji. U Moskvi su pokušali nekom fiktivnom vrstom restruktuiranja, ali to nije pomoglo. Pogledajmo sada kratku retrospektivu „slučaja NIS“. Šta čeka NIS, a šta Srbiju nakon sve izvesnijeg uvođenja sankcija, da li će gorivo poskupeti, da li ćemo moći da ga plaćamo karticama na benzinskim pumpama i da li nam ponovo sledi benzin u kanticama kao 90-tih godina prošlog veka?