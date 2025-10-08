Rođendanska čestitka Putinu na bilbordima u centru Niša

Na tri LED bilborda u centru Niša danas su osvanule čestitke predsedniku Ruske Federacije Vladimiru Putinu povodom njegovog 73. rođendana.

Građani javljaju da jedan bilbord sa čestitkom Putinu stoji i na Matejevačkom putu. Na digitalnim ekranima na Trgu kralja Milana, u Voždovoj i na početku Obrenovićeve stoji Putinova fotografija, kao i poruka: “Srećan rođendan, predsedniče!”, pišu Južne vesti. U potpisu piše: “Društvo Srpsko-ruskog prijateljstva Bratstvo”. U Nišu je pod nazivom “Bratstvo” u APR-u registrovano samo Društvo srpsko-beloruskog prijateljstva, čiji je zakonski zastupnik nekadašnji gradski