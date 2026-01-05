Vučić: Evropljani sada nešto zameraju Americi, mogli su za Kosovo bar da nam kažu - izvini

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da razume nacionalne interese Sjedinjenih Američkih Država, ali da Srbija mora da se drži međunarodnog prava.

Vučić je novinarima u Trebinju na konstataciju da je jedini u regionu ukazao na nepoštovanje međunarodnog prava vezano za slučaj Maduro, te da li se plaši reakcije koja će možda uslediti, rekao da je uvek govorio istinu i da se trudio da zaštiti interese naše zemlje. "Srbi su slobodarski narod i srpska država je postojala i ima značajnije istorijske korene i tradiciju nego mnogo veći narodi u Evropi i u skladu sa tim kao predsednik te zemlje, meni najlepše na