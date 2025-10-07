"Makron ima dve opcije, jedna je ostavka": Oglasila se Marin Le Pen o političkoj krizi: "To bi bilo korisno za Francusku"

Blic pre 3 sata
"Makron ima dve opcije, jedna je ostavka": Oglasila se Marin Le Pen o političkoj krizi: "To bi bilo korisno za Francusku"

Liderka krajnje desničarske stranke Nacionalno okupljanje (RN) Marin Le Pen izjavila je danas, posle ostavke francuskog premijera Sebastijana Lekornija, da se pred predsednikom Francuske Emanuelom Makronom otvaraju samo dva puta - ili ostavka, ili raspuštanje parlamenta.

U videu objavljenom na platformi X, Le Pen je rekla da prva opcija "zavisi od svesti jednog čoveka", pozivajući predsednika na preispitivanje i ''možda na osvešćivanje'', koje bi, kako je navela, bilo korisno za Francusku. - Što se tiče raspuštanja parlamenta, to je nepovratan čin i neophodan za odbranu interesa Francuske, kako bi se izašlo iz trenutne smrtonosne stagnacije - tvrdi Le Pen, obećavajući radikalno drugačiji pravac, prenosi televizija TF1.
