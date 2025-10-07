"Nećeš ti da odlučuješ da li će Ukrajina biti članica EU": Sijarto zagrmeo na Zelenskog nakon ove objave u kojoj spominje Orbana

Blic pre 5 sati
"Nećeš ti da odlučuješ da li će Ukrajina biti članica EU": Sijarto zagrmeo na Zelenskog nakon ove objave u kojoj spominje…

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da nije predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski taj koji će da odlučuje o tome da li će ta zemlja da pristupi Evropskoj uniji, već države članice.

On je tako na Fejsbuku reagovao na izjavu Zelenskog da će Ukrajina s vremenom postati članica EU, sa ili bez mađarskog premijera Viktora Orbana i istakao da je mađarski narod već doneo svoju odluku. - Nije predsednik Ukrajine taj koji će da odlučuje koliko je neka zemlja spremna za članstvo u Evropskoj uniji ili koja zemlja može da pristupi Uniji, to odlučuje sama Evropska unija, gde su za takve odluke potrebni jednoglasni stavovi - istakao je Sijarto, saopštilo je
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Kurir pre 3 sata
Orban u lice zelenskom: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

Orban u lice zelenskom: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

Večernje novosti pre 4 sati
Peter Sijarto ogorčen: "Neće Zelenski da odlučuje o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji"

Peter Sijarto ogorčen: "Neće Zelenski da odlučuje o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji"

Telegraf pre 4 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaFacebookEUFejsbukVladimir Zelenski

Svet, najnovije vesti »

Timovi UN "spremni za polazak" ako se Trampov plan prekida vatre sprovede: Izdvojeno 9 miliona dolara

Timovi UN "spremni za polazak" ako se Trampov plan prekida vatre sprovede: Izdvojeno 9 miliona dolara

Blic pre 36 minuta
Iran "odjavio" Evropu: "Ne razmatramo pregovore o nuklearnom programu"

Iran "odjavio" Evropu: "Ne razmatramo pregovore o nuklearnom programu"

Kurir pre 37 minuta
Nosila majicu sa natpisom "Alah je lezbejka": Marokanskoj feministkinji potvrđena kazna od dve i po godine zatvora za…

Nosila majicu sa natpisom "Alah je lezbejka": Marokanskoj feministkinji potvrđena kazna od dve i po godine zatvora za bogohuljenje

Blic pre 22 minuta
Zelenski preti Rusiji: Ukrajina će ubuduće redovno koristiti sopstvene balističke rakete

Zelenski preti Rusiji: Ukrajina će ubuduće redovno koristiti sopstvene balističke rakete

Kurir pre 37 minuta
Japan dobija prvu premijerku u istoriji?! "Nije napustila snažne nacionalističke stavove" (foto)

Japan dobija prvu premijerku u istoriji?! "Nije napustila snažne nacionalističke stavove" (foto)

Kurir pre 37 minuta