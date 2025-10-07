Peter Sijarto ogorčen: "Neće Zelenski da odlučuje o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji"

Telegraf pre 59 minuta  |  Telegraf.rs/Tanjug
Peter Sijarto ogorčen: "Neće Zelenski da odlučuje o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji"

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da nije predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski taj koji će da odlučuje o tome da li će ta zemlja da pristupi Evropskoj uniji, već države članice.

On je tako na Fejsbuku reagovao na izjavu Zelenskog da će Ukrajina s vremenom postati članica EU, sa ili bez mađarskog premijera Viktora Orbana i istakao da je mađarski narod već doneo svoju odluku. "Nije predsednik Ukrajine taj koji će da odlučuje koliko je neka zemlja spremna za članstvo u Evropskoj uniji ili koja zemlja može da pristupi Uniji, to odlučuje sama Evropska unija, gde su za takve odluke potrebni jednoglasni stavovi", istakao je Sijarto, saopštilo je
Otvori na telegraf.rs

Povezane vesti »

Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Kurir pre 34 minuta
Orban u lice zelenskom: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

Orban u lice zelenskom: Koristi taktiku moralnog ucenjivanja

Večernje novosti pre 1 sat
"Nećeš ti da odlučuješ da li će Ukrajina biti članica EU": Sijarto zagrmeo na Zelenskog nakon ove objave u kojoj spominje…

"Nećeš ti da odlučuješ da li će Ukrajina biti članica EU": Sijarto zagrmeo na Zelenskog nakon ove objave u kojoj spominje Orbana

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

Evropska UnijaUkrajinaFacebookEUFejsbukMađarskaVladimir Zelenskivolodimir zelenski

Svet, najnovije vesti »

Automobil pape Lava XIV zaustavio se u Rimu zbog kvara: Njegov gest prema okupljenim građanima sve oduševio

Automobil pape Lava XIV zaustavio se u Rimu zbog kvara: Njegov gest prema okupljenim građanima sve oduševio

Blic pre 19 minuta
Japan dobija prvu premijerku u istoriji?! "Nije napustila snažne nacionalističke stavove" (foto)

Japan dobija prvu premijerku u istoriji?! "Nije napustila snažne nacionalističke stavove" (foto)

Kurir pre 29 minuta
Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Sijarto besan na Zelenskog: Neće on da odlučuje da li će Ukrajina biti članica EU

Kurir pre 34 minuta
Jedan poginuo, drugi ostao da visi na drvetu Tandem padobranaca doživeo tragičan pad, vatrogasci: Rekao je da mu je ovo bio…

Jedan poginuo, drugi ostao da visi na drvetu Tandem padobranaca doživeo tragičan pad, vatrogasci: Rekao je da mu je ovo bio prvi i poslednji skok! (foto)

Kurir pre 34 minuta
Marin Le Pen: Pred Makronom su dva puta - ostavka ili raspuštanje parlamenta

Marin Le Pen: Pred Makronom su dva puta - ostavka ili raspuštanje parlamenta

Kurir pre 34 minuta