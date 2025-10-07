Peter Sijarto ogorčen: "Neće Zelenski da odlučuje o pristupanju Ukrajine Evropskoj uniji"

Mađarski ministar spoljnih poslova Peter Sijarto izjavio je danas da nije predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski taj koji će da odlučuje o tome da li će ta zemlja da pristupi Evropskoj uniji, već države članice.

On je tako na Fejsbuku reagovao na izjavu Zelenskog da će Ukrajina s vremenom postati članica EU, sa ili bez mađarskog premijera Viktora Orbana i istakao da je mađarski narod već doneo svoju odluku. "Nije predsednik Ukrajine taj koji će da odlučuje koliko je neka zemlja spremna za članstvo u Evropskoj uniji ili koja zemlja može da pristupi Uniji, to odlučuje sama Evropska unija, gde su za takve odluke potrebni jednoglasni stavovi", istakao je Sijarto, saopštilo je