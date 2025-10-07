Ovo je maneken koji je stradao u Kosovskoj: Martin (21) nestručno rukovao eksplozivom, pa se razneo! (foto)

Martin S. (21) poginuo je u eksploziji u Kosovskoj ulici u Beogradu nakon što je usled nestručnog korišćenja aktivirao eksploziv!

Navodno, stradali muškarac bio je maneken kojem je, kako se sumnja osumnjičeni F.V. (26) doneo eksploziv na čuvanje u stan u Kosovskoj. Kako prenosi Republika, on je identifikovan na osnovu dva prsta sa šake. Kako se navodi u saopštenju MUP, sumnja se da je uhapšeni F.V. 30. septembra 2025. godine, neovlašćeno nosio eksplozivnu napravu. - Sumnja se da je predao muškarcu koji ju je, usled nestručnog rukovanja, aktivirao u jednom stanu u Dečanskoj ulici - navodi se.