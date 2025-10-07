Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899: Evo kako da dobijete sve informacije brzo i lako

Blic pre 5 sati
Počeo da radi Kontakt centar za legalizaciju objekata - 011 7773899: Evo kako da dobijete sve informacije brzo i lako

Kontakt centar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture preko koga građani mogu da se informišu u vezi sa posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u postupku legalizacije - 011 7773 899 počeo je danas da radi.

Građani pozivanjem tog broja mogu dobiti informacije koji su objekti predmet evidentiranja i upisa prava po novom zakonu, da li je potrebno da ponovo podnose prijavu za legalizaciju ukoliko su je već podneli po prethodnom zakonu, kao i o tome gde se prijava za upis prava svojine može podneti. Preko Kontakt centra građani se mogu informisati i o tome kako da se pripreme za podnošenje prijava za upis prava svojine na nepokretnosti, da li je za taj postupak potrebno
