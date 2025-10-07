Počeo da radi kontakt centar za legalizaciju, pomoć građanima u upisu prava na nepokretnostima

NIN pre 3 sata  |  Tanjug
Počeo da radi kontakt centar za legalizaciju, pomoć građanima u upisu prava na nepokretnostima

Kontakt centar Ministarstva građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture, preko koga građani mogu da se informišu o posebnim uslovima za evidentiranje i upis prava na nepokretnostima u postupku legalizacije – 011 7773 899, počeo je danas sa radom.

Građani pozivanjem tog broja mogu da dobiju informacije o tome koji su objekti predmet evidentiranja i upisa prava po novom zakonu, da li je potrebno da ponovo podnose prijavu za legalizaciju ukoliko su je već podneli po prethodnom zakonu, kao i gde se prijava za upis prava svojine može podneti. Preko Kontakt centra moguće je dobiti i savete kako se pripremiti za podnošenje prijava, da li je potreban elektronski potpis, koje se naknade plaćaju, kao i šta da učine
