Svetska banka: Privreda Srbije ostvariće rast od 2,8 odsto u 2025. godini

Blic pre 2 sata
Svetska banka: Privreda Srbije ostvariće rast od 2,8 odsto u 2025. godini

Privredni rast Srbije će, prema projekcijama, iznositi 2,8 odsto u 2025. godini, objavila je danas Svetska banka.

Kako je navedeno, rast je usporen uglavnom zbog nižeg priliva stranih direktnih investicija (SDI) i neizvesnosti na svetskim tržištima. Srednjoročno se očekuje oporavak rasta na nivo između tri i četiri odsto. Nakon dobrih rezultata u 2024, privreda je izgubila zamajac zbog nižeg nivoa privatnih ulaganja i neto priliva SDI u uslovima globalne neizvesnosti, navedeno je u saopštenju. Rast se usporio na procenjenih dva odsto odsto u prvoj polovini 2025. zbog naglog
