Timovi UN "spremni za polazak" ako se Trampov plan prekida vatre sprovede: Izdvojeno 9 miliona dolara

Blic pre 37 minuta
Timovi Ujedinjenih nacija za pomoć u Gazi su "spremni za polazak" i spremni da isporuče hiljade metričkih tona zaliha ako plan administracije američkog predsednika Donalda Trampa o prekidu vatre bude odobren, rekao je portparol UN Stefan Dižarik.

- UN su spremne da krenu čim dobijemo zeleno svetlo...U toku je isporuka hiljade metričkih tona robe spremne za ulazak - rekao je portparol generalnog sekretara UN na konferenciji za medije u Njujorku, prenosi CNN. Šef humanitarne misije UN Tom Flečer izjavio je danas da je izdvojio 9 miliona dolara za održavanje rada bolnica, vodovodnih sistema, pekara i drugih ključnih službi na ratom razorenoj teritoriji. - Ako stupi na snagu primirje i bude nam dozvoljen
