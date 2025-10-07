Tramp doneo odluku o slanju moćnih raketa Ukrajini: Kijev bi imao Moskvu "na nišanu", a ako ovo uradi Putin će pobesneti

Blic
Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas u Ovalnoj sobi medijima da je "na neki način doneo odluku" o isporuci krstarećih raketa dugog dometa "tomahavk" Ukrajini.

Predsednik SAD Donald Tramp izjavio je da bi želeo da zna šta Ukrajina planira da uradi sa američkim raketama "tomahavk"pre nego što se složi da ih isporuči, jer ne želi da eskalira rat Rusije protiv Ukrajine. Kako navodi u razgovoru sa novinarima, želi da bude obavešten gde će se rakete koristiti. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD da prodaju "tomahavk" evropskim zemljama koje bi ih potom poslale Ukrajini.
