Tramp doneo odluku: Šalje rakete dugog dometa "tomahavk" Ukrajini: Putinu se ovo neće nimalo svideti

Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas u Ovalnoj sobi medijima da je "na neki način doneo odluku" o isporuci krstarećih raketa dugog dometa Tomahavk Ukrajini.

Kako se čuje u videu sa konferencije za medije, a koji je objavljen na društvenim mrežama, naglasio je potrebu za jasnoćom u pogledu njihove namene i ciljeva, usred aktuelnih rasprava o rizicima eskalacije. Kako navodi u razgovoru sa novinarima, želi da bude obavešten gde će se rakete koristiti. Uskoro opširnije...