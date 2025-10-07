Tramp doneo odluku: Šalje rakete dugog dometa "tomahavk" Ukrajini: Putinu se ovo neće nimalo svideti

Blic pre 11 minuta
Američki predsednik Donald Tramp rekao je danas u Ovalnoj sobi medijima da je "na neki način doneo odluku" o isporuci krstarećih raketa dugog dometa Tomahavk Ukrajini.

Kako se čuje u videu sa konferencije za medije, a koji je objavljen na društvenim mrežama, naglasio je potrebu za jasnoćom u pogledu njihove namene i ciljeva, usred aktuelnih rasprava o rizicima eskalacije. Kako navodi u razgovoru sa novinarima, želi da bude obavešten gde će se rakete koristiti. Uskoro opširnije...
Danas pre 11 minuta
Politika pre 1 minut
Danas pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Blic pre 1 sat
Danas pre 3 sata
Blic pre 2 sata

Radar pre 6 minuta
Danas pre 11 minuta
Blic pre 11 minuta
Radar pre 6 minuta
Politika pre 1 minut