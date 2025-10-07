(Video) "dok sam bio jako mali otac me je tukao onako ozbiljnije": Kod Huse je tragove batina primetio nastavnik fizičkog: "Trudim se da mu ne zamerim na krupnim i teškim stvarima"

Blic pre 1 sat
I ovog ponedeljka u 22.15 sati samo na Blic televiziji gledajte emisiju "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović" u kojoj je gost Husein Alijević poznatiji kao Husa.

Husein Alijević Husa pokazao je da je kreativan u muzici, ali i kao glumac u biografskom filmu Džeja. Dugi niz godina je na estradi, ali o svom detinjstvu i koliko je ono u nekim trenucima bilo teško, kao i o svom uspehu koji je postigao kao veoma mlad Husa vrlo otvoreno priča pred kamerama Blic televizije u emisiji "Na terapiji sa Slavicom Đukić Dejanović". Husa je rođeni Čuburac, Beograđanin, njegova mama je bila veoma mlada kada ga je rodila, već sa osamnaest
