Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

City magazine pre 7 sati
Preminuo je Halid Bešlić: Pesme su mu evergrin, a ovako je moćnim glasom otpevao Queen

Vest da je preminuo Halid Bešlić rastužila je region.

Halid Bešlić, pevač čije su pesme odavno postale deo kolektivnog sećanja, od Miljacke do Ja bez tebe ne mogu da živim, bio je mnogo više od narodne legende. Bio je simbol jedne epohe — čovek koji je pevao o ljubavi jednostavno, a iskreno, i kome je publika verovala svaku reč. Ali, iako svi znaju njegov bogat muzički opus, malo njih zna da je Halid pre nekoliko godina, zajedno sa bendom Crvena jabuka, obradio čuveni Queen. I to je, reklo bi se, bio dokaz da njegov
Otvori na citymagazine.danas.rs

Povezane vesti »

Umro je Halid Bešlić

Umro je Halid Bešlić

RTS pre 6 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Moj Novi Sad pre 7 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Radio 021 pre 9 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Nedeljnik pre 8 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Slobodna Evropa pre 9 sati
Preminuo Halid Bešlić

Preminuo Halid Bešlić

Serbian News Media pre 8 sati
TUGA Preminuo Halid Bešlić u 72. godini

TUGA Preminuo Halid Bešlić u 72. godini

Svet & Skandal pre 8 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Crvena jabukaHalid Bešlić

Balkan, najnovije vesti »

"Svi ćemo biti zaboravljeni": Reči Halida Bešlića u emisiji kod Vesne Dedić danas odzvanjaju: "Pevači posle karijere žive…

"Svi ćemo biti zaboravljeni": Reči Halida Bešlića u emisiji kod Vesne Dedić danas odzvanjaju: "Pevači posle karijere žive možda 15 godina"

Blic pre 5 minuta
Dodik: Rusija i SAD bi trebalo da formiraju komisiju za Balkan

Dodik: Rusija i SAD bi trebalo da formiraju komisiju za Balkan

RTV pre 51 minuta
Bio je na odeljenju onkologije: Menadžer Halida Bešlića o zdravstvenim problemima pevača: Primao je terapije

Bio je na odeljenju onkologije: Menadžer Halida Bešlića o zdravstvenim problemima pevača: Primao je terapije

Blic pre 1 sat
Ugledni doktor Đajić objavio poslednju prepisku sa halidom bešlićem: Pogledajte šta mu je napisao pevač pre nego što je…

Ugledni doktor Đajić objavio poslednju prepisku sa halidom bešlićem: Pogledajte šta mu je napisao pevač pre nego što je preminuo (foto)

Kurir pre 20 minuta
Evo od čega je umro halid Bešlić: U teškoj saobraćajnoj nesreći 2009. pevač izgubio oko i teško povredio pluća

Evo od čega je umro halid Bešlić: U teškoj saobraćajnoj nesreći 2009. pevač izgubio oko i teško povredio pluća

Kurir pre 50 minuta