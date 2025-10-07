Mirovni plan za Gazu: Počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa u Egiptu

Danas pre 6 sati  |  BBC News na srpskom
Mirovni plan za Gazu: Počeli indirektni pregovori Izraela i Hamasa u Egiptu

Američki predsednik Donald Tramp pozvao je sve koji učestvuju u naporima za okončanje rata u Gazi da „deluju brzo“ uoči sastanka indirektnih mirovnih pregovora u Egiptu.

Delegacije Hamasa i Izraela stigle su u egipatskom letovalište Šarm el-Šeik, gde su počeli razgovore preko posrednika. Razgovori se održavaju pošto je Hamas pristao na neke delove američkog mirovnog plana od 20 tačaka, među kojima su oslobađanje talaca i predaja upravljanja Gazom palestinskim tehnokratama. Ipak, palestinska ekstremistička grupa protiv koje Izrael ratuje dve godine traži pregovore o drugim pitanjima. U odgovoru Hamasa nisu pomenuti ključni zahtevi –
