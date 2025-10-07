Novaković (NPS): U Skupštini o legalizaciji, a ispred zgrade novi šatori – to je neverovatno

Potpredsednik Narodnog pokreta Srbije (NPS) Borislav Novaković je ocenio kao zlouptrebu vlasti to što se pred skupštinom Srbije, uz postojeće postavljaju novi šatori dok u parlamentu poslanici završavaju amandmane na novi Predlog zakona o legalizaciji.

On je za N1 kazao da je bio šokiran, te je to što se dešava ocenio kao „zaista ružno“, piše na sajtu te televizije. „Mi (poslanici) završavamo amandmane na Zakon o legalizaciji praktično nelegnalno izgrađenih objekata, a tu u centru Beograda na saobraćajnici SNS podiže bespravni montažni objekat u vidu šatora, pa to je neverovatno“, dodao je on. Nekoliko novih belih šatora postavljeno je ranije danas u već postojeće šatorsko naselje ispred Doma narodne skupštine i