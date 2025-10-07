Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi

Danas pre 1 sat  |  Dojče vele
Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi

Da li je neko od Nobelovaca prodao svoju medalju? Da su neka „otkrića“ kasnije ispala greške? U sedmici kada je počelo objavljivanje dobitnika Nobelovih nagrada evo sedam zanimljivosti o tom najvećem priznanju.

Nobelov komitet u Stokholmu saopštio je u ponedeljak 6. oktobra da su Nobelovu nagradu za medicinu dobili troje naučnika: Meri E. Brankou, Fred Remzdel, oboje iz SAD, kao i Šimon Sakaguči iy Japana. Nagrada ima dodeljena za istraživanja u oblasti periferijske imunološke tolerancije. A evo nekih zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi: Marija Kiri je i dalje jedinstvena: jedina je osoba koja je dobila Nobelove nagrade za dve prirodne nauke, 1903. fizika i 1911.
