Temperatura danas do 17 stepeni: Kada sledi razvedravanje?

U Srbiji će i danas u pojedinim delovima zemlje padati kiša, a narednih dana očekuje se promenljivo vreme, javlja Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom jutra na severu i zapadu biće pretežno vedro. U ostalim krajevima oblačno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, a na visokom planinama južne Srbije i sa slabim snegom. Na severu će vreme biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će ujutro slab, u toku dana umeren,