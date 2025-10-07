Temperatura danas do 17 stepeni: Kada sledi razvedravanje?

Danas pre 1 sat  |  Danas Online
Temperatura danas do 17 stepeni: Kada sledi razvedravanje?

U Srbiji će i danas u pojedinim delovima zemlje padati kiša, a narednih dana očekuje se promenljivo vreme, javlja Republički hidrometeorološki zavod (RHMZ).

Tokom jutra na severu i zapadu biće pretežno vedro. U ostalim krajevima oblačno, na jugozapadu i jugu ponegde sa slabom kišom, a na visokom planinama južne Srbije i sa slabim snegom. Na severu će vreme biti promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, a posle podne i lokalnom pojavom kratkotrajne kiše. U ostalim krajevima pretežno oblačno, ponegde sa kišom, na visokim planinama južne i jugoistočne Srbije sa slabim snegom. Vetar će ujutro slab, u toku dana umeren,
Otvori na danas.rs

Povezane vesti »

Vremenska prognoza: Oblačno ponegde sa kišom

Vremenska prognoza: Oblačno ponegde sa kišom

Novi magazin pre 1 minut
Vreme danas oblačno, ponegde sa kišom

Vreme danas oblačno, ponegde sa kišom

Nedeljnik pre 1 sat
Promenljivo oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni

Promenljivo oblačno i suvo vreme, najviša dnevna temperatura od 9 do 17 stepeni

Vesti online pre 1 sat
Prognoza vremena za 7. oktobar: kiša na jugu, sneg na planinama, sunce na severu

Prognoza vremena za 7. oktobar: kiša na jugu, sneg na planinama, sunce na severu

Glas juga pre 36 minuta
U Novom Sadu danas suvo i malo toplije

U Novom Sadu danas suvo i malo toplije

Radio 021 pre 2 sata
Od srede toplije

Od srede toplije

Zoom UE pre 2 sata
Sredina nedelje kao ljuljaška! Sever u suncu, jug pod oblacima i kišom, RHMZ objavio kada će opet pljuskovi

Sredina nedelje kao ljuljaška! Sever u suncu, jug pod oblacima i kišom, RHMZ objavio kada će opet pljuskovi

Blic pre 2 sata
Povezane vesti »

Ključne reči

SnegRHMZ

Vojvodina, najnovije vesti »

Sofija završla borbu na operacionom stolu, sada sledi oporavak i put ka punom ozdravljenju

Sofija završla borbu na operacionom stolu, sada sledi oporavak i put ka punom ozdravljenju

Subotica.com pre 1 minut
Nastavljaju se inspekcijske kontrole primene Uredbe o proizvodima koji sadrže palmino ulje i druge biljne masti Inspekcijske…

Nastavljaju se inspekcijske kontrole primene Uredbe o proizvodima koji sadrže palmino ulje i druge biljne masti Inspekcijske kontrole

Volim Zrenjanin pre 6 minuta
U Novom Sadu počela manifestacija "Dečija nedelja"

U Novom Sadu počela manifestacija "Dečija nedelja"

Moj Novi Sad pre 22 minuta
Vozači, ovo se vas tiče: Radovi na mostu kod Zrenjanina

Vozači, ovo se vas tiče: Radovi na mostu kod Zrenjanina

Zrenjaninski pre 7 minuta
Od četvrtka do subote u Kulturnoj stanici „Svilara” Umetnički festival novih medija

Od četvrtka do subote u Kulturnoj stanici „Svilara” Umetnički festival novih medija

Dnevnik pre 17 minuta