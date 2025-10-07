UŽIVO Skupština Srbije: Bakarec o Bačulovu i „čudnoj aplikaciji“, Branko Ružić sprečen da prisustvuje, Vulinov poslanik čestitao rođendan Putinu (VIDEO/FOTO)

Danas započinje prva sednica redovnog jesenjeg zasedanja Narodne skupštine na kojoj će se naći i najavljeni zakn o upisu prava nepokretnosti koji je najavio predsednik države Aleksandar Vučić. <span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start"></span><span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;"