Završen protest u Novom Sadu povodom 6. oktobra

Nešto nakon 20 časova završen je protest zborova povodo 6. oktobra u Novom Sadu i saobraćaj je ponovo pušten.

Nekoliko minuta nakon 18 časova Zborovi građana Novog Sada blokirali su raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara. Zborovi Novog Sada pozvali su sve na protest „6. oktobar, dan promene, a ne propuštene prilike“, prenosi N1. Kako je najavljeno, blokada bi trebalo da traje dva sata, piše portal 021.rs. Saobraćajna policija je blokirala prilaze raskrsnici. A post shared by Radio 021 (@radio_021) „Izbori se za slobodu. Okupljamo se da zajedno podignemo