Završen protest u Novom Sadu povodom 6. oktobra

Danas pre 12 minuta  |  Nova.ra
Nešto nakon 20 časova završen je protest zborova povodo 6. oktobra u Novom Sadu i saobraćaj je ponovo pušten.

Nekoliko minuta nakon 18 časova Zborovi građana Novog Sada blokirali su raskrsnicu Bulevara oslobođenja i Bulevara cara Lazara. Zborovi Novog Sada pozvali su sve na protest „6. oktobar, dan promene, a ne propuštene prilike“, prenosi N1. Kako je najavljeno, blokada bi trebalo da traje dva sata, piše portal 021.rs. Saobraćajna policija je blokirala prilaze raskrsnici. A post shared by Radio 021 (@radio_021) „Izbori se za slobodu. Okupljamo se da zajedno podignemo
Danas pre 12 minuta
Blic pre 1 sat
Danas pre 3 sata
Danas pre 6 sati
N1 Info pre 3 sata
Serbian News Media pre 3 sata
Blic pre 2 sata

Radar pre 7 minuta
Danas pre 12 minuta
Danas pre 12 minuta
Danas pre 22 minuta
Blic pre 1 sat