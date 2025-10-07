Paklena ponoć u Hersonu Telo muškarca pronađeno ispod ruševina, tri žene ranjene

U ukrajinskom gradu Hersonu jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu tokom noći, saopštio je načelnik Hersonske regionalne državne uprave Aleksandar Prokudin.

Prema njegovim rečima, u ponoć su ruske snage granatirale okrug Korabeljni u Hersonu, prenosi Ukrinform. Posle napada telo izvučeno ispod ruševina Spasioci su ispod ruševina kuće izvukli telo preminulog muškarca, čiji se identitet utvrđuje. Tri žene, starosti 51, 18 i 69 godina su povređene u napadu i prebačene su u bolnicu, navodi ukrajinski portal. Ukrinform prenosi da su ruske trupe za nedelju dana lansirale preko 1.500 dronova na Hersonsku oblast, od kojih su