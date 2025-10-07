Paklena ponoć u Hersonu Telo muškarca pronađeno ispod ruševina, tri žene ranjene

Dnevnik pre 15 minuta
Paklena ponoć u Hersonu Telo muškarca pronađeno ispod ruševina, tri žene ranjene

U ukrajinskom gradu Hersonu jedna osoba je poginula, a tri su povređene u ruskom napadu tokom noći, saopštio je načelnik Hersonske regionalne državne uprave Aleksandar Prokudin.

Prema njegovim rečima, u ponoć su ruske snage granatirale okrug Korabeljni u Hersonu, prenosi Ukrinform. Posle napada telo izvučeno ispod ruševina Spasioci su ispod ruševina kuće izvukli telo preminulog muškarca, čiji se identitet utvrđuje. Tri žene, starosti 51, 18 i 69 godina su povređene u napadu i prebačene su u bolnicu, navodi ukrajinski portal. Ukrinform prenosi da su ruske trupe za nedelju dana lansirale preko 1.500 dronova na Hersonsku oblast, od kojih su
Otvori na dnevnik.rs

Povezane vesti »

Ruski napad na Herson, jedna osoba poginula, tri povređene

Ruski napad na Herson, jedna osoba poginula, tri povređene

RTV pre 30 minuta
Tramp: Skoro da sam doneo odluku – šta će dobiti Kijev i da li će "tomahavk" leteti u Rusiju

Tramp: Skoro da sam doneo odluku – šta će dobiti Kijev i da li će "tomahavk" leteti u Rusiju

RTS pre 0 minuta
Uživo tela stranih plaćenika leže na sve strane! Stotinu je mrtvo, ima i ranjenih! Rusi javljaju nove vesti sa fronta

Uživo tela stranih plaćenika leže na sve strane! Stotinu je mrtvo, ima i ranjenih! Rusi javljaju nove vesti sa fronta

Alo pre 40 minuta
Uživo Udar na Moskvu, ali... Uništen je FOTO

Uživo Udar na Moskvu, ali... Uništen je FOTO

B92 pre 35 minuta
UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski optužuje britanske kompanije da snabdevaju Rusiju oružjem, London pokreće istragu

UKRAJINSKA KRIZA: Zelenski optužuje britanske kompanije da snabdevaju Rusiju oružjem, London pokreće istragu

RTV pre 1 sat
Stravičan napad na hersonsku oblast: Jedan žena poginula, četvoro dece povređeno

Stravičan napad na hersonsku oblast: Jedan žena poginula, četvoro dece povređeno

Blic pre 6 sati
Povezane vesti »

Ključne reči

Herson

Svet, najnovije vesti »

Dve godine rata u Gazi: Šta je Izrael postigao?

Dve godine rata u Gazi: Šta je Izrael postigao?

Dojče vele pre 30 minuta
Senat ponovo nije usvojio zakon o finansiranju, blokada rada vlade SAD se nastavlja

Senat ponovo nije usvojio zakon o finansiranju, blokada rada vlade SAD se nastavlja

RTV pre 40 minuta
Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi

Sedam zanimljivih činjenica o Nobelovoj nagradi

Danas pre 20 minuta
Ruski napad na Herson, jedna osoba poginula, tri povređene

Ruski napad na Herson, jedna osoba poginula, tri povređene

RTV pre 30 minuta
Politiko: Politička nestabilnost u Francuskoj ugrožava celu evrozonu

Politiko: Politička nestabilnost u Francuskoj ugrožava celu evrozonu

N1 Info pre 0 minuta