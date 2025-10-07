Prvi voz za prevoz putnika Beograd-Subotica kreće od sutra Evo gde sve staje Soko, i detaljan vozni red, a postoje i besplatne karte

Počev od sutra, 8. oktobra 12 časova uspostavlja se saobraćaj vozova za prevoz putnika na relaciji Beograd - Subotica, saopštio je Srbijavoz.

Na relaciji Beograd Centar- Subotica - Beograd Centar biće organizovan saobraćaj "Inter City vozova (SOKO)" i "Inter Regio vozova". Kako saopštava Srbijavoz, iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Suboticu je "Inter City" vozom broj 546 sa polaskom su 12 časova, a iz stanice Subotica prvi polazak za stanicu Beograd Centar "Inter City" vozom broj 547 biće sutradan u 12 časova. Red vožnje na brzoj pruzi Beograd-Subotica Ukupno 18 Inter City vozova (SOKO)