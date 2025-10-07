Karte za brzi voz "Soko" do Subotice besplatne: Neophodno je samo ovo da uradite, evo do kad traje

Red vožnje Soko

Predsednik Aleksandar Vučić svečano je otvorio u prošli petak novu brzu prugu koja povezuje Beograd i Suboticu. On se prvi provozao ovom rutom i najavio da će saobraćaj biti zvanično pušten u sredu 8. oktobra. Naime, danas je objavljen red vožnje na ruti Beograd-Subotica, a dobar deo mesta je već popunjen. Iako još zvanično nije realizovan prvi polazak na ovoj deonici koju su svi jako dugo i nestrpljivo čekali, mesta su već skoro popunjena. Sutra će čak šest