Blic pre 5 sati
Sutra polazi prvi voz na brzoj pruzi: Beograd-Subotica Ovo je detaljan red vožnje, a evo kako preuzeti besplatne karte

Počev od sutra, 8. oktobra 12 časova uspostavlja se saobraćaj vozova za prevoz putnika na relaciji Beograd - Subotica, saopštio je Srbijavoz.

Na relaciji Beograd Centar- Subotica - Beograd Centar biće organizovan saobraćaj "Inter City vozova (SOKO)" i "Inter Regio vozova". Kako saopštava Srbijavoz, iz stanice Beograd Centar prvi polazak za stanicu Suboticu je "Inter City" vozom broj 546 sa polaskom su 12 časova, a iz stanice Subotica prvi polazak za stanicu Beograd Centar "Inter City" vozom broj 547 biće sutradan u 12 časova. Ukupno 18 Inter City vozova (SOKO) na brzoj pruzi Beograd
Brzi voz na relaciji Beograd – Subotica kreće u sredu, pet dana besplatan prevoz

Teretni vozovi krenuli brzom prugom Beograd centar – Subotica, od sutra i putnički

Putnički vozovi od sutra saobraćaju na brzoj pruzi Beograd - Subotica: Besplatna vožnja do 12. oktobra

Od sutra putnički saobraćaj na brzoj pruzi od Beograda do Subotice

Prvi voz za prevoz putnika Beograd-Subotica kreće od sutra Evo gde sve staje Soko, i detaljan vozni red, a postoje i besplatne karte

Karte za brzi voz "Soko" do Subotice besplatne: Neophodno je samo ovo da uradite, evo do kad traje

Putnički vozovi od sutra saobraćaju na pruzi Beograd-Subotica Ovo je satnica polazaka i spisak stajališta

