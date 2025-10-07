Na brzoj pruzi Beograd – Subotica saobraćaju teretni vozovi

Radio sto plus pre 1 sat
Istaknuto je da brza pruga Beograd – Subotica, uz primenu savremenih tehnologija, vrhunska znanja i najmoderniju opremu, bezbednost teretnog železničkog saobraćaja diže na najviši nivo.

Dodaje se da brz, pouzdan i bezbedan transport srpskih proizvoda brzom prugom doprinosi jačanju i većoj konkurentnosti domaće privrede i industrije. Iz Infrastruktura železnice Srbije smatraju da će uspostavljanje teretnog železničkog saobraćaja na brzoj pruzi omogućiti da Srbija postane najbrži i najznačajniji tranzitni železnički pravac u ovom delu Evrope. Istovremeno, povećanjem brzine i kraćim vremenom putovanja teretnih vozova na toj deonici, železnica stvara
