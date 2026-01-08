Ibar se izlio u severnom delu Kosovske Mitrovice, evakuisano desetak osoba

N1 Info pre 2 sata  |  Tanjug
U severnom delu Kosovske Mitrovice došlo je do izlivanja Ibra, a na terenu su vatrogasne ekipe koje pomažu stanarima ugroženih stambenih zgrada.

Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević izjavio je da je do sada iz tog područja evakuisano desetak ljudi, prenosi TV Most. Vatrogasci nastavljuju da obaveštavaju ostale stanare u tom delu grada da bi bilo poželjno da se sklone na sigurno dok se situacija ne stavi pod kontrolu. "Angažovali smo veliku grupu volontera koja će asistirati vatrogascima u punjenju džakova sa peskom. Takođe, radićemo i na prikupljanju vode za piće, pošto situacija u ovom trenutku
