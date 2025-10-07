"Hvala Vam za svaku slomljenu čašu i suzu" Marija Šerifović se oprostila potresnim rečima od Halida Bešlića

Marija Šerifović oprostila se o legendarnog pevača narodne muzike Halida Bešlića koji je umro u Sarajevu u 72. godini posle teške bolesti.

Marija se od Halida oprostila emotivnim rečima. - Prestalo je da kuca muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka Vam je večna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu - napisala je Marija Šerifović i porodici izjavila saučešće. - Porodici iskreno saučešće - napisala je pevačica u Instagram objavi. Halid Bešlić je bio jedan od omiljenih pevača među kolegama i svi su se nadali da će uspeti da pobedi opaku bolest. Dragan Stojković Bosanac ostao je u