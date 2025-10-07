"Za svaku slomljenu čašu i suzu, Prestalo je da kuca muzičko srce": Marija Šerifovića se oprostila od Halida Bešlića: "Večna slava"

Marija Šerifović oprostila se o legendarnog pevača narodne muzike Halida Bešlića koji je umro u Sarajevu u 71. godini.

Marija je Halidu posvetila emotivne reči. - Prestalo je da kuca muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka Vam je večna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu - napisala je Marija Šerifović i porodici izjavila saučešće. - Porodici iskreno saučešće - napisala je pevačica u Instagram objavi. Halidov menadžer je govorio o pevačevim bolničkim danima i isticao da pevač ima nadu za izlečenje. - Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori