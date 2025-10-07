"Za svaku slomljenu čašu i suzu, Prestalo je da kuca muzičko srce": Marija Šerifovića se oprostila od Halida Bešlića: "Večna slava"

Blic pre 1 sat
"Za svaku slomljenu čašu i suzu, Prestalo je da kuca muzičko srce": Marija Šerifovića se oprostila od Halida Bešlića: "Večna…

Marija Šerifović oprostila se o legendarnog pevača narodne muzike Halida Bešlića koji je umro u Sarajevu u 71. godini.

Marija je Halidu posvetila emotivne reči. - Prestalo je da kuca muzičko srce Bosne i Hercegovine. Halide, neka Vam je večna slava i hvala za svaku slomljenu čašu i puštenu suzu - napisala je Marija Šerifović i porodici izjavila saučešće. - Porodici iskreno saučešće - napisala je pevačica u Instagram objavi. Halidov menadžer je govorio o pevačevim bolničkim danima i isticao da pevač ima nadu za izlečenje. - Ide na bolje, on ima puno nade, imamo i mi, tako da doktori
Otvori na blic.rs

Povezane vesti »

Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je…

Ležali su soba do sobe u bolnici, suprugova smrt načisto ju je dotukla: Halidova voljena Sejda dalje mora sama, lekari je pustili kući

Hello pre 59 minuta
"Hvala Vam za svaku slomljenu čašu i suzu" Marija Šerifović se oprostila potresnim rečima od Halida Bešlića

"Hvala Vam za svaku slomljenu čašu i suzu" Marija Šerifović se oprostila potresnim rečima od Halida Bešlića

Kurir pre 49 minuta
Moćna simbolika halidovog imena: Potiče od arapske reči i samo je odredilo da će biti veliki i poseban čovek

Moćna simbolika halidovog imena: Potiče od arapske reči i samo je odredilo da će biti veliki i poseban čovek

Kurir pre 49 minuta
"Živeće večno": Ime Halida Bešlića je bilo njegova sudbina: Arapskog je porekla, ima jaku simboliku i moćno značenje

"Živeće večno": Ime Halida Bešlića je bilo njegova sudbina: Arapskog je porekla, ima jaku simboliku i moćno značenje

Blic pre 1 sat
„Čekao sam radnički autobus da nas vozi kućama, a onda…“: Evo šta je Halid Bešlić bio po zanimanju

„Čekao sam radnički autobus da nas vozi kućama, a onda…“: Evo šta je Halid Bešlić bio po zanimanju

Nova pre 1 sat
Ovo je zadnji koncert Halida Bešlića! Posle ovog nastupa je sve krenulo nizbrdo, pevačeve reči o njegovom stanju kidaju dušu…

Ovo je zadnji koncert Halida Bešlića! Posle ovog nastupa je sve krenulo nizbrdo, pevačeve reči o njegovom stanju kidaju dušu

Kurir pre 1 sat
Ovo je sin jedinac Halida Bešlića: Doživeo istu sudbinu kao otac, 2014. godine ga obradovao najviše u životu

Ovo je sin jedinac Halida Bešlića: Doživeo istu sudbinu kao otac, 2014. godine ga obradovao najviše u životu

Mondo pre 1 sat
Povezane vesti »

Ključne reči

BosnaHercegovinaMarija ŠerifovićSarajevoBosna i Hercegovina

Zabava, najnovije vesti »

Umro Halid Bešlić

Umro Halid Bešlić

Bujanovačke pre 59 minuta
"Miljacka, romanija, Prvi poljubac": Ovo su najveći hitovi Halida Bešlića: Uz njegove pesme se plakalo i ljubilo

"Miljacka, romanija, Prvi poljubac": Ovo su najveći hitovi Halida Bešlića: Uz njegove pesme se plakalo i ljubilo

Blic pre 55 minuta
Veliki hit Halida Bešlića odbilo je 15 pevača: Autor prestao da veruje u nju, a onda se desio preokret: "Neću nekoga da…

Veliki hit Halida Bešlića odbilo je 15 pevača: Autor prestao da veruje u nju, a onda se desio preokret: "Neću nekoga da dovedem u nezgodnu situaciju"

Blic pre 45 minuta
"U ekipi estradnjaka bio je domaćin": Ana Bekuta kroz suze o Halidu Bešliću: "Život je prekratak za sve što nije ljubav i…

"U ekipi estradnjaka bio je domaćin": Ana Bekuta kroz suze o Halidu Bešliću: "Život je prekratak za sve što nije ljubav i radost"

Blic pre 25 minuta
"Pevao sam mu: Tiho... Putuj, ti imaš sa čime pred Gospodara" Dino Merlin se oprostio od Halida Bešlića: Posetio ga u bolnici…

"Pevao sam mu: Tiho... Putuj, ti imaš sa čime pred Gospodara" Dino Merlin se oprostio od Halida Bešlića: Posetio ga u bolnici

Blic pre 1 sat