Zagreb uglas peva sa sašom matićem: Pevač napunio Arenu, pa zapevao najveće hitove (Video)

Pevač Saša Matić otvorio je koncert u Zagrebu pesmom "Idemo anđele".

Arena u Zagrebu je popunjena do poslednjeg mesta, a publika je uglas pevala sa njim najveće hitove. Saša Matić će bez sumnje večeras napraviti spektakl u Zagrebu, a već na samom početku je atmosfera na zavidnom nivou. Kada je izašao na binu i zapevao stihove pesme "Idemo anđele", Sašu je publika pozdravila gromoglasnim aplauzom i vriscima. Na koncert su došle i Sašina supruga Anđelija i ćerka Aleksandra. Aleksandra je očarala prisutne u šljokičavoj kombinaciji sa