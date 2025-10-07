Đoković se oglasio posle strahovitih muka u Šangaju

Novak Đoković, najbolji srpski teniser, oglasio se posle teškog meča protiv Španca, Haumea Munara, u Šangaju.

Đoković je posle epskih muka prošao u četvrtfinale mastersa u Šangaju pobedivši Munara rezultatom 6:3, 5:7, 6:2 nakon dva sata i 40 minuta igre. Imao je Novak ponovo zdravstvene probleme zbog kojih je tražio medicinski tajm-aut, a sada se nakon svih strahovitih muka u Šangaju oglasio. „Težak dan na poslu. Veoma fizički zahtevno. Srećom, imam najbolju podršku na svetu“, napisao je Đoković nekoliko sati po završetku meča. Naredni Novakov rival je Belgijanac Zizu