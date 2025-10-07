Olakšao Novaku put do titule, pa otvorio dušu: „Ova godina mi je užasna, poslednji put sam bez bolova igrao na Australijan openu“

Aleksander Zverev, nemački teniser, doživeo je bolan i neočekivan poraz u trećem kolu Mastersa u Šangaju.

Izgubio je od Artura Rinderkneha sa 2:1 u setovima posle preokreta i više od dva sata igre – 4:6, 6:3, 6:2. Ta senzacija mogla bi i te kako da olakša Novaku Đokoviću put do titule u Kini. Nakon eliminacije Zverev je otvorio dušu i objasnio s kakvim se problemima suočava. „Jednostavno nemam samopouzdanja, ne verujem u svoje udarce. Ova godina mi je bila užasna. Jednostavno igram užasan tenis u svakom pogledu. Bila je to fizički teška godina“, rekao je Zverev. Ima