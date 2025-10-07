Nije šala, Novaka u četvrtfinalu čeka Zizu!

Belgijski teniser Zizu Bergs plasirao se danas u četvrtfinale mastersa u Šangaju, pošto je savladao kanadskog igrača Gabrijela Dijaloa sa 3:6, 7:5, 7:6 (8).

Meč između Dijaloa i Bergsa, 35. i 44. igrača sveta, trajao je dva sata i 48 minuta. Brejk u drugom gemu bio je dovoljan Dijalou za osvajanje prvog seta. U drugom delu igre prvi do brejka dolazi Bergs, u drugom gemu, da bi već u narednom gemu uzvratio Dijalo. Ključni brejk Belgijanac je napravio u 12. gemu, kada je ujedno iskoristio i prvu set loptu. Bergs je i u trećem setu prvi stigao do brejka (drugi gem), a zatim vodio sa 3:0 i 4:1. Usledio je niz od tri
